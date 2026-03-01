Размер шрифта
ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области, есть пострадавшие

В Белгородской области двое мужчин ранены после удара дрона ВСУ в Церковном
Inna Varenytsia/Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по предприятию в Церковном Белгородской области. Пострадали двое местных жителей, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

«Пострадавшие самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Необходимая помощь оказана, для продолжения лечения они направлены в городскую больницу №2 Белгорода», — сказано в сообщении.

Также у результате атаки повреждена машина, добавили в оперштабе.

1 марта в Брянской области в результате атак ВСУ не смогла выжить мирная жительница. По его данным, украинские силы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района. В результате атаки женщина получила тяжелейшие травмы.

Губернатор выразил соболезнования родным россиянки и сообщил, что семье окажут всю необходимую материальную помощь.

Ранее в Брянской области от атаки дронов пострадала женщина в селе Истопки.

 
