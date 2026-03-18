Обломки ракет Ирана повредили три самолета в аэропорту Бен-Гурион

Ynet: три частных самолета повреждены в Бен-Гурионе обломками ракет

В аэропорту Бен-Гуриона в результате ракетной атаки Ирана обломками упавших ракет были повреждены три частных самолета. Об этом сообщил портал Ynet.

Как отмечается в сообщении, один из самолетов полностью выгорел, пострадавших в результате происшествия нет.

18 марта вооруженные силы Ирана в отомстили за секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани, нанеся удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива.

16 марта Иран в рамках 55-й волны ударов по Израилю нанес удары по Тель-Авиву, аэропорту Бен-Гурион, а также поразил пцентры оружейной компании Rafael и авиакорпорации Israel Aerospace Industries.

В ходе операции вооруженные силы (ВС) Ирана использовали сверхтяжелые баллистические и гиперзвуковые ракеты

Ранее в МИД Ирана назвали условие окончания конфликта с США и Израилем.