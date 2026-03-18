Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Военный эксперт объяснил, почему США и Израиль «увязли» в Иране

Saul Loeb/Reuters

США и Израиль «увязли» в Иране, поскольку неверно спланировали военную операцию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин. Он обратил внимание, что американцы и их союзники за короткий промежуток времени потратили практически все ракеты «Пэтриот».

«По идее, после первой фазы — воздушной фазы — наступательной операции, должна была быть фаза, которая характеризовалась бы сухопутной составляющей. Только после двух недель боев с Ираном они начали подтаскивать туда морскую пехоту, причем с разных баз. Причем они, даже планируя операцию, не задумывались каким-либо образом обеспечить безопасность своих баз на Ближнем Востоке», — отметил Шаландин.

Неожиданный поворот в конфликте на Ближнем Востоке может привести к тому, что США и Израиль серьезно ослабнут в регионе, считает он.

Как сообщает американское издание The Washington Post (WP), цитируя телеграмму посольства США в Иерусалиме, израильские власти считают, что Иран готов сражаться до конца даже после того как не стало верховного лидера Али Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Тегеран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что США предлагали Ирану бесплатный уран, но Тегеран отказался.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
