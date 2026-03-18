Военный эксперт объяснил, почему США и Израиль «увязли» в Иране

США и Израиль «увязли» в Иране, поскольку неверно спланировали военную операцию. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин. Он обратил внимание, что американцы и их союзники за короткий промежуток времени потратили практически все ракеты «Пэтриот».

«По идее, после первой фазы — воздушной фазы — наступательной операции, должна была быть фаза, которая характеризовалась бы сухопутной составляющей. Только после двух недель боев с Ираном они начали подтаскивать туда морскую пехоту, причем с разных баз. Причем они, даже планируя операцию, не задумывались каким-либо образом обеспечить безопасность своих баз на Ближнем Востоке», — отметил Шаландин.

Неожиданный поворот в конфликте на Ближнем Востоке может привести к тому, что США и Израиль серьезно ослабнут в регионе, считает он.

Как сообщает американское издание The Washington Post (WP), цитируя телеграмму посольства США в Иерусалиме, израильские власти считают, что Иран готов сражаться до конца даже после того как не стало верховного лидера Али Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Тегеран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что США предлагали Ирану бесплатный уран, но Тегеран отказался.