СМИ сообщили, что США предлагали Ирану бесплатный уран, но Тегеран отказался

США предлагали Ирану поставлять низкообогащенный уран, но Тегеран отказался. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в данный момент ситуация настолько осложнена, что это может заставить администрацию США вернуться к предложению, выдвинутому министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в за несколько дней до начала конфликта.

Арагчи заявлял, что Иран готов переработать все имеющиеся у него ядерные материалы до уровня, используемого в ядерных реакторах, под контролем Международного агентства по атомной энергии, однако они должны оставаться в Иране под контролем.

Два американских переговорщика, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отвергли эту идею, заявив, что ни при каких обстоятельствах Иран не должен остаться с запасами ядерного топлива.

«Они предложили альтернативу: Соединенные Штаты будут поставлять Ирану низкообогащенный уран, пригодный для энергетических реакторов, бессрочно и бесплатно», — заявили два источника NYT, знакомые с ходом переговоров.

Глава иранского МИД отверг эту идею. Обсуждалась возможность еще одной встречи, но она была сорвана ранним утром 28 февраля в результате начала американо-израильской операци.

