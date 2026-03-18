Израиль заявил, что недооценил готовность Ирана «сражаться до конца»

WP: в Израиле заявили о намерении Ирана бороться в войне до последнего
Израильские власти считают, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP), цитируя телеграмму посольства США в Иерусалиме.

»...<...> Иран не «дал трещину» и готов «сражаться до конца»», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы материала, Вашингтон недооценил стойкость иранских властей.

Кроме того, Тель-Авив ожидал, что убийство Хаменеи посеет хаос в Иранской Республике, однако позднее стало очевидно, что власть в Иране «стабильна благодаря возможности запускать баллистические ракеты везде, где они захотят».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о новой волне ударов высокоточными и сверхтяжелыми баллистическими ракетами и дронами-камикадзе по целям в Израиле. Военные отметили, что иранские ракеты поразили более 100 военных и силовых целей в самом центре оккупированных территорий.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Иран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле сообщили о последствиях ракетного обстрела Тель-Авива.

 
