Военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на территорию РФ

Усилившиеся атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию РФ — это не просто попытка привлечения внимания. Противник пытается прощупать российскую ПВО, чтобы потом нанести более мощные удары. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

«Тем более, мы буквально увидели вчера, что Украина продемонстрировала новые виды ракет, способных лететь на 800 километров. Да, может быть, это в большей мере все-таки модернизированные западные образцы, чтобы не подставлять своих партнеров. Но важен сам факт, это все не случайно», — сказал специалист.

По его мнению, Вооруженным силам (ВС) России необходимо нанести упреждающий удар. Эксперт выразил уверенность, что Генеральный штаб уже работает над этим.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над разными регионами страны.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата. Еще 13 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, 6 — над Азовским морем.

Предыдущей ночью, 17 марта, сбито 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Ранее ВС России поразили объекты энергетики Украины.