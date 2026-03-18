ВС России поразили энергетические объекты Украины

Российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под удары попали объекты, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации военных и наемников, расположенные в 145 районах. Вооруженные силы России нанесли поражения с помощью артиллерии, ракетных войск и БПЛА, добавили в оборонном ведомстве.

В Миноборны также сообщили о взятии российскими войсками под контроль населенного пункта Александровка в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

16 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также сообщил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции российская армия продвигается по всем направлениям.

