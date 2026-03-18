В ДНР задержали мужчину, обвиняемого в подготовке теракта

В Донецкой народной республике(ДНР) спецслужбами был задержан мужчина, готовивший террористический акт. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

»[Спецслужбы] задержали, он не смог совершить террористический акт. Готовился, практически все было готово», — сказал Пушилин.

Он отметил, что задержанному примерно 50 лет, а остальная информация будет известна чуть позже.

В декабре 2025 года в ДНР Южный окружной военный суд приговорил экс-сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука, который обвиняется в участии в террористической организации под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины и покушении на теракт, к 22 годам лишения свободы.

По данным суда, мужчина, состоящий в должности начальника оперативно-розыскного отдела Донецкого пограничного отряда государственной погранслужбы Украины, участвовал в боестолкновениях с Вооруженными силами РФ.

Ранее в Мелитополе задержали жителя Ростовской области за попытку подорвать чиновника, он получил 20 лет лишения свободы.