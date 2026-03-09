Размер шрифта
Российские военные разбомбили штаб ВСУ во время совещания

Рожин: бойцы ВС РФ разбомбили в Краматорске штаб бригады ВСУ во время совещания
Stringer/dpa/Global Look Press

Российские военнослужащие разбомбили штаб 100-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время совещания, который проходил в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

По его словам, 15 украинских военных были ликвидированы, 22 получили ранения. Кроме того, были ликвидированы четыре пикапа и два броневика противника.

Также Рожин заявил, что штаб подвергся атаке во время важных переговоров. Об этом свидетельствует количество автотранспорта в месте удара, отметил военблогер.

До этого стало известно, что расстояние между позициями ВС РФ и Краматорском на некоторых участках фронта не превышает 15 км. Российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии наносят удары по остающимся в городе формированиям ВСУ.

Также сообщалось, что российская группировка войск «Юг» наступает на широком фронте в направлении Славянска ДНР.

Ранее стало известно об эвакуации жителей Славянска и Краматорска.

 
