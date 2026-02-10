Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Российские войска нанесли удар по цеху производства БПЛА ВСУ

Лебедев: ВС РФ уничтожили цех производства дронов ВСУ в Херсонской области
Evgeniy Maloletka/AP

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по цеху производства БПЛА в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«Эпицентр взрыва пришелся на район, <...> где в цехах было развернуто скрытое сборочное производство БПЛА», — поделился Лебедев.

Он уточнил, что беспилотники поставляли и запускали с территории местного аэроклуба.

10 февраля ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли взвод элитного полка Скала после отключения Starlink.

Также 10 февраля военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади рассказал, что украинской армии не хватает беспилотников и другого оружия, способного поражать цели на средней дальности от 20 до 120 миль за линией фронта.

По словам Гади, для усиления украинского арсенала нужна «большая поддержка» со стороны западных партнеров. Он подчеркнул, что сейчас у Украины есть обученные пилоты дронов, однако удары по целям в тылу российской армии носят «фрагментарный характер». Кроме того, сама Россия перешла к «системному подходу» в выслеживании украинских дроновых групп, считает аналитик.

Ранее во Франции обвинили Европу в возможном поражении Украины.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!