Российские войска нанесли удар по цеху производства БПЛА ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли удар по цеху производства БПЛА в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

«Эпицентр взрыва пришелся на район, <...> где в цехах было развернуто скрытое сборочное производство БПЛА», — поделился Лебедев.

Он уточнил, что беспилотники поставляли и запускали с территории местного аэроклуба.

10 февраля ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли взвод элитного полка Скала после отключения Starlink.

Также 10 февраля военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади рассказал, что украинской армии не хватает беспилотников и другого оружия, способного поражать цели на средней дальности от 20 до 120 миль за линией фронта.

По словам Гади, для усиления украинского арсенала нужна «большая поддержка» со стороны западных партнеров. Он подчеркнул, что сейчас у Украины есть обученные пилоты дронов, однако удары по целям в тылу российской армии носят «фрагментарный характер». Кроме того, сама Россия перешла к «системному подходу» в выслеживании украинских дроновых групп, считает аналитик.

Ранее во Франции обвинили Европу в возможном поражении Украины.