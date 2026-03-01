Операторы Supercam S350 вскрыли место запуска дронов ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА Supercam S350 Ивановского гвардейского соединения ВДВ вскрыл пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цель была обнаружена во время планового облета территории. Точка запуска ударных дронов ВСУ располагалась в ангаре. Разведчики передали координаты объекта артиллеристам, которые точным ударом уничтожили пункт управления БПЛА противника.

Небольшие габариты БПЛА Supercam S350 в сочетании с превосходными тактико-техническими характеристиками позволяют аппарату находиться в воздухе до 4,5 часов и вести наблюдение в любое время суток, передавая видеоинформацию в пункт управления в режиме реального времени. Размах крыла БПЛА составляет 3,2 метра, взлетная масса — около 11 кг.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков. По его словам, на фоне постоянных атак ВС РФ производители не успевают покрыть потребности страны и предоставить столько БПЛА, сколько требуется военным.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.