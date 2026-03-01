Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Операторы Supercam S350 вскрыли место запуска дронов ВСУ в Херсонской области

Расчет Supercam S350 вскрыл пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет БПЛА Supercam S350 Ивановского гвардейского соединения ВДВ вскрыл пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, цель была обнаружена во время планового облета территории. Точка запуска ударных дронов ВСУ располагалась в ангаре. Разведчики передали координаты объекта артиллеристам, которые точным ударом уничтожили пункт управления БПЛА противника.

Небольшие габариты БПЛА Supercam S350 в сочетании с превосходными тактико-техническими характеристиками позволяют аппарату находиться в воздухе до 4,5 часов и вести наблюдение в любое время суток, передавая видеоинформацию в пункт управления в режиме реального времени. Размах крыла БПЛА составляет 3,2 метра, взлетная масса — около 11 кг.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков. По его словам, на фоне постоянных атак ВС РФ производители не успевают покрыть потребности страны и предоставить столько БПЛА, сколько требуется военным.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!