Российские ракетоносцы выполнили полет над Беринговым морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 14 часов. В процессе выполнения задания экипажи самолетов выполнили дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в сообщении.

В январе бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны отметили, что воздушные суда сопровождали российские истребители Су-35с и Су-30см.

В декабре прошлого года российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. По данным Минобороны, полет был плановым, его продолжительность составила семь часов. Экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота обеспечивали сопровождение.

