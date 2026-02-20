Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

Российские ракетоносцы выполнили полет над Беринговым морем

Минобороны РФ: ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 14 часов. В процессе выполнения задания экипажи самолетов выполнили дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в сообщении.

В январе бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. В Минобороны отметили, что воздушные суда сопровождали российские истребители Су-35с и Су-30см.

В декабре прошлого года российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. По данным Минобороны, полет был плановым, его продолжительность составила семь часов. Экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота обеспечивали сопровождение.

Ранее на Западе рассказали о перспективах российского бомбардировщика.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!