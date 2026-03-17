ФСБ раскрыла хищение средств на производство вооружения

ФСБ: руководителей двух компаний задержали за хищение ₽460 млн у предприятий ОПК

Руководителей двух коммерческих организаций задержали по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ России.

По данным ведомства, операцию провели совместно с МВД. Следствие считает, что фигуранты ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК и похитили деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Силовики провели обыски по месту жительства фигурантов, изъяв их средства мобильной связи, носители информации, персональные компьютеры, а также документы, изобличающие их противоправную деятельность. Суд арестовал обвиняемых.

До этого сообщалось, что московская полиция объявила в международный розыск бизнесмена Никиту Толчанова, имеющего гражданство России и Китая, по делу о мошенничестве при поставках средств защиты для Минобороны. По версии следствия, предприниматель, уехавший в КНР, выступал посредником в схеме поставок продукции китайского завода концерну «Калашников» по завышенным ценам.

Ранее обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили почти половину суммы ущерба.