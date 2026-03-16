Украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что мужчина в момент налета передвигался на велосипеде по селу Маломихайловка в Шебекинском округе. По предварительным данным, из-за удара он получил осколочные ранения ноги и живота.

«Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 в Белгороде. <...> Необходимая помощь оказывается», — подчеркивается в заявлении.

15 марта украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. Находившийся в салоне мужчина получил слепые осколочные ранения рук и минно-взрывную травму. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его должны были транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде.

За три дня до этого в районе села Бессоновка в Белгородской области был атакован автомобиль. В результате удара беспилотника водитель получил серьезные ранения, его спасти не удалось. Сообщивший об этом Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки БПЛА.