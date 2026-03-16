Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Украинский дрон ударил по мужчине на велосипеде в Белгородской области

Гладков: житель Маломихайловки пострадал в результате атаки украинского БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что мужчина в момент налета передвигался на велосипеде по селу Маломихайловка в Шебекинском округе. По предварительным данным, из-за удара он получил осколочные ранения ноги и живота.

«Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 в Белгороде. <...> Необходимая помощь оказывается», — подчеркивается в заявлении.

15 марта украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Ржевка в Белгородской области. Находившийся в салоне мужчина получил слепые осколочные ранения рук и минно-взрывную травму. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания первой помощи его должны были транспортировать в городскую больницу №2 в Белгороде.

За три дня до этого в районе села Бессоновка в Белгородской области был атакован автомобиль. В результате удара беспилотника водитель получил серьезные ранения, его спасти не удалось. Сообщивший об этом Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!