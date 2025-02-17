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Российский боец в одиночку взорвал группу украинских военных

SHOT: военный ВС РФ взорвал группу ВСУ в блиндаже на глубине семи метров
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский боец в одиночку уничтожил группу украинских военных, которые пряталась в блиндаже на глубине семи метров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России закинул в землянку, где прятался противник, противотанковую мину. Как пишет SHOT, после боя неподалеку от Купянска, в котором российские военные одержали верх над Вооруженными силами Украины (ВСУ), четверо солдат ВСУ скрылись в лесной зоне и укрылись в блиндаже, глубина которой составила 7 метров. Их местоположение было установлено с помощью аэроразведки.

Провести зачистку самостоятельно вызвался боец 6-й армии: он взял с собой противотанковую мину и швырнул её в блиндаж. Враг был уничтожен, чем завершился захват нашей армией большого и важного участка территории в окрестностях Купянска.

Провести зачистку вызвался боец шестой армии. Его действия привели к взятию под контроль ВС РФ значительной и стратегически важной территории в окрестностях Купянска.

17 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой военнослужащие 1434-го полка «АХМАТ-Чечня» уничтожают дроном блиндаж в Суджанском районе. На кадрах видно, что после детонации боеприпасов замаскированное укрытие взорвалось изнутри.

Ранее глава ДНР сообщил о наступлении ВС РФ на Красноармейском направлении.

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