Москалькова пообещала, что оставшиеся на Украине куряне обязательно вернутся домой

Москалькова: мы не остановимся, пока не вернем всех жителей Курской области
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия не остановится, пока не вернет семь жителей Курской области с территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере Max.

Омбудсмен отметила, что на данный момент в Россию удалось вернуть 158 жителей Курской области.

«Но работа не завершена: еще семь наших граждан остаются на Украине. Мы не остановимся, пока не вернем их всех», — написала Москалькова.

6 марта она сообщала, что российская сторона добилась освобождения двух женщин из Курской области, которые находились на территории Украины. Это 85-летняя бабушка и ее 42-летняя внучка из Суджанского района. Женщины были обменены на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление. В содействии освобождению участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По возвращении в россиянок встретили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

 
