Удерживаемая на Украине семья из Курской области вернется в Россию

Москалькова сообщила о возвращении еще одной семьи курян с Украины

Российская сторона добилась освобождения двух женщин из Курской области, которые находились на территории Украины. Это 85-летняя бабушка и ее 42-летняя внучка из Суджанского района, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Женщины были обменены на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление. В содействии освобождению участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По возвращении в россиянок встретили сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека. Уже решен вопрос с транспортировкой, скоро их доставят в родной регион.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что уже общался с женщинами по телефону — они благодарны и рады возвращению на Родину. Медицинский осмотр прошел в больнице, госпитализация не потребовалась, однако после приезда в Курск планируется повторный осмотр.

Власти обеспечат поддержку на всех этапах — начиная с размещения и заканчивая восстановлением документов.

6 марта в аппарате омбудсмена рассказали о возвращении еще одного жителя Курской области в результате переговоров России и Украины.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.