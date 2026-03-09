Житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки БПЛА

Мирный житель пострадал в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина самостоятельно обратился за помощью в Ракитянскую центральную районную больницу.

«У него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. После оказания медицинской помощи он будет переведет в городскую больницу №2 в Белгороде», — рассказал губернатор.

Гладков добавил, что во время атаки также был поврежден грузовой автомобиль.

9 марта в небе над Ленинградской областью сбили украинский дрон. В тот момент в регионе действовала воздушная опасность. Глава российского субъекта Александр Дрозденко подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

Ночью над территорией России перехватили и уничтожили 163 беспилотника. Больше всего целей — 54 и 47 — нейтрализовали в Брянской области и Крыму соответственно. В Краснодарском крае сбили 16 дронов, в Калужской области — 11, в Новгородской области — восемь. Еще пять БПЛА ликвидировали в Белгородской области, по четыре в Смоленской области и над акваторией Черного моря, по три — в Адыгее и Воронежской области, по два — над акваторией Азовского моря и в Ростовской области, по одному — в Тверской, Волгоградской, Астраханской и Орловской областях.

Ранее в Краснодарском крае после падения сбитого БПЛА загорелся пансионат.