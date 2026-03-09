Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Житель Белгородской области получил перелом бедра из-за атаки БПЛА

Гладков: в селе Ясные Зори при детонации украинского БПЛА пострадал мужчина
Reuters

Мирный житель пострадал в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина самостоятельно обратился за помощью в Ракитянскую центральную районную больницу.

«У него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. После оказания медицинской помощи он будет переведет в городскую больницу №2 в Белгороде», — рассказал губернатор.

Гладков добавил, что во время атаки также был поврежден грузовой автомобиль.

9 марта в небе над Ленинградской областью сбили украинский дрон. В тот момент в регионе действовала воздушная опасность. Глава российского субъекта Александр Дрозденко подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

Ночью над территорией России перехватили и уничтожили 163 беспилотника. Больше всего целей — 54 и 47 — нейтрализовали в Брянской области и Крыму соответственно. В Краснодарском крае сбили 16 дронов, в Калужской области — 11, в Новгородской области — восемь. Еще пять БПЛА ликвидировали в Белгородской области, по четыре в Смоленской области и над акваторией Черного моря, по три — в Адыгее и Воронежской области, по два — над акваторией Азовского моря и в Ростовской области, по одному — в Тверской, Волгоградской, Астраханской и Орловской областях.

Ранее в Краснодарском крае после падения сбитого БПЛА загорелся пансионат.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!