Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: против «Хезболлы» на юге Ливана началась ограниченная наземная операция

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «ограниченную наземную операцию» против группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом армейская пресс-служба сообщила в своем Telegram-канале.

«Войска ... ЦАХАЛ начали ограниченную и целенаправленную наземную операцию против ключевых опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана, направленные на усиление передовой обороны», — говорится в посте.

Отмечается, что целью операции является уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» и снижение угрозы для северных районов Израиля.

16 марта израильская армия нанесла удар по району Харет-Хрейк в Бейруте.

По словам очевидцев, израильские самолеты пролетели на низкой высоте и нанесли удар по жилому дому в районе Харет-Хрейк, после чего раздался мощный взрыв.

В свою очередь пресс-служба израильской армии заявила, что наносятся удары по находящейся в столице Ливана «террористической инфраструктуре» шиитской группировки «Хезболла».

11 марта «Хезболла» на фоне ударов США и Израиля по Ирану объявила о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля. Она выпустила около 100 ракет по территории противника. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения.

Ранее в Израиле анонсировали переговоры с Ливаном.