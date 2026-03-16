ВСУ атаковали Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота РФ отражают атаку ВСУ в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, российские военные уже сбили две воздушные цели.

Также чиновник заявил со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, что в городе не пострадали никакие гражданские объекты.

13 марта Севастополь подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время. Средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

6 марта украинские военные с помощью беспилотников предприняли массированную атаку на Севастополь. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал дрон ВСУ, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

