Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев сообщил, что российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота РФ отражают атаку ВСУ в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, российские военные уже сбили две воздушные цели.

Также чиновник заявил со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, что в городе не пострадали никакие гражданские объекты.

13 марта Севастополь подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины за последнее время. Средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

6 марта украинские военные с помощью беспилотников предприняли массированную атаку на Севастополь. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал дрон ВСУ, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь. В их числе 12-летний мальчик, получивший осколочное ранение головы.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!