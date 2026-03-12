Размер шрифта
НАТО перебросило часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

Главком Гринкевич: НАТО сократило число ПВО в Европе в пользу Ближнего Востока
НАТО пришлось направить часть систем противовоздушной обороны (ПВО) из Европы на Ближний Восток в рамках усиления безопасности из-за конфликта в регионе. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает телеканал CNN.

«Мы воспользовались некоторыми нашими системами ПВО, находящимися в подчинении Европейского командования ВС США, для защиты части наших союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря», — сказал он.

До этого сообщалось, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов. Министр обороны США Пит Хегсет при этом заявил, что имеющиеся в распоряжении ВС США системы ПВО работают исправно. Удары Ирана с воздуха, которые пропускает американская противовоздушная оборона, она назвал время от времени случайно «прорывающимися брызгами».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников.

 
