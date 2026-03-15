В Норвегии высказались о размещении ядерного оружия

Премьер Норвегии Стере: ядерное оружие не будет расположено на территории страны

Ядерное оружие не будет расположено на территории Норвегии. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает РИА Новости.

«У нас есть четкая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — сказал он.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» остальную Европу. В предварительном обсуждении участвуют восемь стран, включая Швецию, которая вступала в НАТО вместе с Финляндией.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

При этом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Политик подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему привержены ядерному разоружению, но тем временем сохраняют за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Финляндия, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.