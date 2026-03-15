Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Норвегии высказались о размещении ядерного оружия

Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Ядерное оружие не будет расположено на территории Норвегии. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, передает РИА Новости.

«У нас есть четкая политика. Размещения ядерного оружия в Норвегии не будет», — сказал он.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» остальную Европу. В предварительном обсуждении участвуют восемь стран, включая Швецию, которая вступала в НАТО вместе с Финляндией.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

При этом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Политик подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему привержены ядерному разоружению, но тем временем сохраняют за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Финляндия, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
