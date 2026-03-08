Размер шрифта
Армия

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

Гладков сообщил о раненом жителе Ржевки после атаки дрона
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинская ЦРБ.

После оказания медицинской помощи его планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков также сообщил, что в результате атаки повреждены окна в трех частных домах и хозяйственная постройка.

Накануне украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по социальному объекту в селе Мешковое в Шебекинском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель.

В тот же день два человека получили ранения в результате атаки беспилотника на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский в Ракитянском округе Белгородской области. Как сообщил глава региона, у одного из мужчин диагностировали осколочные ранения живота и предплечья, ему потребовалась госпитализация. Второй мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики оказали ему помощь на месте.

Ранее военный эксперт назвал важное преимущество лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

 
