Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солдаты ВСУ заявили, что боятся пророссийски настроенных жителей Купянска

Daily Beast: ВСУ опасаются жителей Купянска из-за их симпатии к России

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются находиться в Купянске из-за того, что местные жители симпатизируют России. Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Солдаты... сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся... и их могут подвергнуть бомбардировке», — рассказал журналистам один из бойцов ВСУ по имени Сергей.

Более того, по его словам, среди украинских солдат ходят слухи о жителях, которые, притворяясь добровольцами, пытаются отравить военнослужащих, принося им еду, напичканную ядом.

Параллельно у ВСУ растут потери. Сергей сообщил, что в его подразделении осталось 11 человек из 28, и они не могут полноценно вести бои из-за дефицита боеприпасов.

8 марта Минобороны России рассказало, что за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении более 540 человек.

Ранее артиллеристы Западной группировки войск РФ сорвали ротацию войск противника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами