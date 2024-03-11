Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются находиться в Купянске из-за того, что местные жители симпатизируют России. Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Солдаты... сказали мне, что не хотят снимать жилье в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся... и их могут подвергнуть бомбардировке», — рассказал журналистам один из бойцов ВСУ по имени Сергей.

Более того, по его словам, среди украинских солдат ходят слухи о жителях, которые, притворяясь добровольцами, пытаются отравить военнослужащих, принося им еду, напичканную ядом.

Параллельно у ВСУ растут потери. Сергей сообщил, что в его подразделении осталось 11 человек из 28, и они не могут полноценно вести бои из-за дефицита боеприпасов.

8 марта Минобороны России рассказало, что за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении более 540 человек.

Ранее артиллеристы Западной группировки войск РФ сорвали ротацию войск противника.