Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого в Минобороны заявили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта средства ПВО ликвидировали 87 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 16. Восемь БПЛА российские военные уничтожили над территорией Республики Крым, семь — над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Кроме того, три беспилотника нейтрализовали над Самарской областью, два — над Курской, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Также 31 дрон был уничтожен над акваторией Азовского моря, а шесть перехватили и ликвидировали над Черным морем.

13 марта губернатор Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.