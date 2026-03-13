В Курске отметили годовщину освобождения Суджи от украинских войск

В Курске в парке «Патриот» прошел памятный митинг, посвященный годовщине освобождения города Суджа от украинских войск. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что его участниками стали представители правительства Курской области, военнослужащие, включая бойцов спецназа «Ахмат» и разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», жители приграничья, участники проекта «Курск.Герои!» и горожане.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших военнослужащих, спасателей, мирных жителей, волонтеров и медиков. Цветы возложили к камню, заложенному на месте будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ.

«Мы обязаны помнить подвиг наших бойцов. Этот год Президентом России объявлен Годом единства народов России. На Суджанской земле это проявилось особенно ярко, когда бойцы из разных уголков нашей страны шли плечом к плечу и освободили землю от врага», — подчеркнул и.о. губернатора Курской области Александр Чепик.

Напомним, украинские войска вторглись на территорию региона 6 августа 2024 года. Тысячи жителей были вынуждены покинуть дома. 13 марта 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Суджи в ходе операции «Поток», в рамках которой более 700 бойцов ВС РФ преодолели 15 км по трубе магистрального газопровода, чтобы выйти в тыл противника.

Также к годовщине в креативном кластере «Поток» показали фильм Амира Юсупова «Суджа. Железный поток». Съемочная группа «Первого канала» 100 дней фиксировала подготовку и ход операции.

После просмотра провели «Диалог на равных» со школьниками Суджи. Ребята благодарили героев и задали вопросы о поддержке в бою и первых минутах в освобожденном городе.

Как подчеркнула замгубернатора региона Виктория Лукашова, суджанский «Поток» войдет в историю не только России, но и всего мира как что-то уникальное, дерзкое, как операция, которая проведена российскими войсками на грани возможностей человека.

«Когда сотни наших ребят прошли под землей по газовой трубе в тыл к врагу. Для меня было важно зафиксировать эмоции бойцов, их впечатления, сохранить это для нашей истории. Каждый, кто, рискуя жизнью и здоровьем освобождал Суджу, – настоящий герой», — отметила она.