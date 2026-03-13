В США раскрыли судьбу членов экипажа упавшего в Ираке заправщика

Все шесть членов экипажа рухнувшего на западе Ирака самолета-заправщика KC-135 погибли. Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Все шесть членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, разбившегося на западе Ирака, признаны погибшими. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции «Эпическая ярость», — сказано в сообщении.

До этого в командовании уточнили, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть.

По данным The Washington Post и CBS News, в небе над Ираком столкнулись два KC-135. Один рухнул, второй смог сесть в пункте своего базирования в аэропорту Бэн-Гурион в Тель-Авиве.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

Ранее Грэм сравнил атаку США на Иран со Второй мировой войной.