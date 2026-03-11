Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля

IRIB: КСИР провел самую мощную волну ударов по целям США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную с начала конфликта атаку по объектам США и Израиля. Заявление КСИР опубликовала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Операция (...) сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет «Хоррамшахр», которые многократно и непрерывно наносили удары по базам США и сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что поразили спутниковую станцию вблизи Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

10 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран нанес ракетный удар по американской военной базе «Харир» в иракском Курдистане.

Это не первый удар Ирана по Ираку. 8 марта сообщалось, что иранский БПЛА попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.