Иран начал 42-й этап операции против Израиля и США

Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Тель-Авиву и американским военным базам на Ближнем Востоке в рамках 42-го этапа ответной операции. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«42-й этап операции «Правдивое обещание — 4» выполнен путем запуска мощных ракет Emad, Qadr, Kheibarshekan и Fattah, а также ударных беспилотников в сердце Тель-Авива и по базам террористической армии США», — говорится в заявлении.

Кроме того, командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил на своей странице в соцсети X, что Иран после слов верховного лидера страны аятоллы Моджтабы Хаменеи о необходимости оставить Ормузский пролив закрытым нанесет мощнейшие удары по противнику.

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации журналистов, израильские военные пытались атаковать здание губернатора провинции. Недалеко от него расположен дворец Чехель-сотун, известный своими фресками и зеркальным прудом. Взрывная волна от удара повредила часть дворцового комплекса.

Ранее оппозиция в Иране изменила отношение к военной операции США.