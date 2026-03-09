Израиль начал «ограниченную» наземную операцию в Ливане

Израильская армия начала «ограниченную и целенаправленную» наземную операцию против шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Подразделения Армии обороны Израиля начали целенаправленную и ограниченную операцию на юге Ливана с целью обнаружения и уничтожения террористов и ликвидации военных объектов «Хезболлы», — говорится в публикации.

Во время брифинга для иностранных журналистов официальный представитель ЦАХАЛ Надав Шошани заявил, что это «не начало большой наземной операции», а «часть передовой оборонительной позиции» израильской армии. Он отметил, что речь идет об ограниченном рейде, что означает «проникновение, устранение проблемы и отступление».

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.