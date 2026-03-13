На Кубани обломки дрона упали на территории колледжа

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Из заявления следует, что в Брюховецком районе фрагменты дрона упали на территории аграрного колледжа. Один из корпусов учебного заведения получил повреждения, тем не менее образовательный процесс нарушен не был.

«В хуторе Красная Нива обломки упали на территории частного домовладения», — говорится в публикации.

Кроме того, фрагменты БПЛА нашли по трем адресам в станице Каневской в Каневском районе. Никаких повреждений зафиксировано не было.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и специальных служб. Люди при падении обломков беспилотников не пострадали, подчеркнул в оперштабе.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 176 украинских дронов самолетного типа. В Крыму перехватили 80 летательных аппаратов, в Адыгее — 29, в Краснодарском крае — 25, над акваторией Азовского моря — 18. Семь целей нейтрализовали в Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Ставропольском крае. Над акваторией Черного моря и в Брянской области уничтожили по два БПЛА, в Татарстане и Белгородской, Липецкой, Астраханской, Волгоградской областях — по одному.

Ранее в Краснодарском крае фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом.