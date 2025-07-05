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Установлен украинский военный, приказавший сбить самолет с пленными в 2024 году

СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными
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RVvoenkor/Telegram

Следственный комитет России выяснил, что приказ сбить самолет Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Донецком с председателем СК РФ Александр Бастрыкин.

В СК заявили, что самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны Patriot. Такие комплексы состоят на вооружении 138-й бригады ВСУ. Военнослужащие, ударившие по воздушному судну, исполняли приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ, рассказали в ведомстве.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, он объявлен в международный розыск. Российские следователи продолжают установление других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц министерства обороны Украины, добавили в СК РФ.

Самолет Ил-76М Воздушно-космических сил России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года. На его борту находились члены экипажа и 65 военнослужащих ВСУ, которых везли на обмен. Никто не выжил.

Ранее в США заявили о непричастности к крушению Ил-76 в Белгородской области.

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