В ДНР заочно осудили шведского наемника ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил 30-летнего гражданина Швеции Теодора Пера Альбина Ровасаари Линда к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Линда к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Линд прибыл на Украину в 2022 году. Он прошел боевую подготовку и воевал до осени 2025 года. За это он получил около 3,4 млн рублей в эквиваленте.

До этого сообщалось, что российский суд заочно вынес приговор финскому наемнику Вяйсянену Харри, воевавшему в рядах Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что мужчина в 2022 году прибыл на территорию Украины и из корыстных побуждений добровольно вступил в состав Интернационального легиона обороны Украины в качестве наемника. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, Вяйсянена Харри объявили в международный розыск.

Ранее жительницу Крыма осудили за финансирование ВСУ.