В столице Ливана жильцы дома едва успели эвакуироваться перед ударом ВВС Израиля

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли точечный удар по многоэтажному дому в столице Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По информации журналистов, поврежденное здание расположено в квартале Эль-Башура. Во время атаки были поражены два верхних этажа, их заволокло густым дымом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а также бригады скорой помощи.

В материале отмечается, что командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара выпустило экстренное предупреждение о готовящемся налете. При этом жители Бейрута едва успели эвакуироваться до того, как была совершена атака.

12 марта министерство здравоохранения Ливана заявило, что дрон ЦАХАЛ атаковал автомобиль на набережной в Бейруте. В результате не менее семи человек получили несовместимые с жизнью травмы. Еще 21 человек пострадал при ударе по пляжу Рамлет аль-Байда.

До этого ливанская шиитская группировка «Хезболла» ударила по городам в северной части Израиля. Речь идет о населенных пунктах Кирьят-Шмона и Нагария, по которым были выпущены беспилотники и ракеты. В «Хезболле» подчеркнули, что заранее оповестили жителей городов о необходимости эвакуироваться.

Ранее израильские войска уничтожили Русский дом в Ливане.