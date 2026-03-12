Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В столице Ливана жильцы дома едва успели эвакуироваться перед ударом ВВС Израиля

Al Jadeed: израильские войска точечно ударили по многоэтажному дому в Бейруте
Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли точечный удар по многоэтажному дому в столице Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По информации журналистов, поврежденное здание расположено в квартале Эль-Башура. Во время атаки были поражены два верхних этажа, их заволокло густым дымом. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, а также бригады скорой помощи.

В материале отмечается, что командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара выпустило экстренное предупреждение о готовящемся налете. При этом жители Бейрута едва успели эвакуироваться до того, как была совершена атака.

12 марта министерство здравоохранения Ливана заявило, что дрон ЦАХАЛ атаковал автомобиль на набережной в Бейруте. В результате не менее семи человек получили несовместимые с жизнью травмы. Еще 21 человек пострадал при ударе по пляжу Рамлет аль-Байда.

До этого ливанская шиитская группировка «Хезболла» ударила по городам в северной части Израиля. Речь идет о населенных пунктах Кирьят-Шмона и Нагария, по которым были выпущены беспилотники и ракеты. В «Хезболле» подчеркнули, что заранее оповестили жителей городов о необходимости эвакуироваться.

Ранее израильские войска уничтожили Русский дом в Ливане.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!