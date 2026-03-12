Размер шрифта
В МИД заявили об изучении НАТО сценариев возможного конфликта с Россией в Арктике

Захарова: НАТО давно рассматривает возможные сценарии конфликта с РФ в Арктике
Maksim Konstantinov/Global Look Press

НАТО рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в Арктике. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Гипотетические сценарии возникновения конфликта с нашей страной в Арктике НАТО рассматривает уже давно» — сказала она.

25 февраля директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от страны в Арктическом совете Владислав Масленников отметил, что миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России.

Масленников добавил, что сегодня Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации. По его словам, НАТО «увлеклось» милитаризацией Заполярья. При этом Россия никому не угрожает в регионе и стремится к дипломатическому урегулированию вопросов.

Он также отметил, что Россия открыта к взаимодействию в Арктике со всеми западными странами, в том числе с США.

Ранее эксперт рассказал, могут ли спутники США обнаружить российские подлодки в Арктике.

 
