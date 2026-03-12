Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Иран обвинил Израиль в ударах по объектам наследия ЮНЕСКО

Арагчи: Израиль атаковал объекты наследия ЮНЕСКО в Иране, повреждены памятники
Telegram-канал Clash Report

Израиль атаковал объекты наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в Иране, повреждены несколько памятников. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в соцсети X.

«Израиль наносит удары по иранским историческим памятникам, построенным в XIV веке, пострадали ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал министр.

По его словам, Израиль, которому не суждено просуществовать и столетия, ненавидит народы с древней историей, поэтому атакует старинные памятники.

Арагчи призвал ЮНЕСКО отреагировать на ситуацию. Он отметил, что молчание Организации «неприемлемо».

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации журналистов, израильские военные пытались атаковать здание губернатора провинции. Недалеко от него расположен дворец Чехель-сотун, известный своими фресками и зеркальным прудом. Взрывная волна от удара повредила часть дворцового комплекса.

2 марта агентство ISNA написало, что в столице Ирана в результате атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов был поврежден дворец Голестан — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Здание пострадало во время воздушной атаки.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!