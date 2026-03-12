Иран обвинил Израиль в ударах по объектам наследия ЮНЕСКО

Израиль атаковал объекты наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в Иране, повреждены несколько памятников. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в соцсети X.

«Израиль наносит удары по иранским историческим памятникам, построенным в XIV веке, пострадали ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал министр.

По его словам, Израиль, которому не суждено просуществовать и столетия, ненавидит народы с древней историей, поэтому атакует старинные памятники.

Арагчи призвал ЮНЕСКО отреагировать на ситуацию. Он отметил, что молчание Организации «неприемлемо».

10 марта телеканал CNN сообщил, что исторические достопримечательности иранского города Исфахана, в том числе внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации журналистов, израильские военные пытались атаковать здание губернатора провинции. Недалеко от него расположен дворец Чехель-сотун, известный своими фресками и зеркальным прудом. Взрывная волна от удара повредила часть дворцового комплекса.

2 марта агентство ISNA написало, что в столице Ирана в результате атак со стороны Израиля и Соединенных Штатов был поврежден дворец Голестан — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Здание пострадало во время воздушной атаки.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.