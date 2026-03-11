Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску был бы невозможен без участия специалистов британской разведки. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

В дипведомстве обратили внимание, что удар по Брянску был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, которые «были произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками и переданы бандеровцам». В посольстве сообщили, что операторы этих ракет прошли британскую подготовку, а цели им указывала британская разведка.

«Потому кровь жителей Брянска, включая детей – на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима», — говорится в заявлении посольства.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе. В СК РФ сообщили, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее в Госдуме раскрыли, какая расплата ждет ВСУ за ракетную атаку в Брянске.