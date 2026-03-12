Российская подлодка «Казань» потопила судно условного противника ракетой «Оникс»

Экипаж атомного подводного крейсера Северного флота «Казань» успешно выполнил учебно-боевую стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по надводной мишени, имитировавшей корабль условного противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота (СФ).

Пуск был произведен из подводного положения, а цель находилась на дистанции до 300 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень с высокой точностью. Стрельба велась из акватории Баренцева моря, при этом безопасность района и обеспечение пуска осуществляли надводные корабли и морская авиация Севфлота.

Атомная подводная лодка «Казань» относится к модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Эти корабли четвертого поколения отличаются пониженным уровнем акустического поля и оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности, способным поражать наземные, надводные и подводные цели.

Подлодка была заложена на «Севмаше» в июле 2009 года, спущена на воду весной 2017-го и вошла в боевой состав Военно-морского флота в мае 2021-го. Сроки сместились на два года по сравнению с планом из-за необходимости переоснастить судно новым вооружением. В 2022 году «Казань» впервые погрузилась на предельную глубину 600 метров.

«Это атомный многоцелевой подводный крейсер с крылатыми ракетами типа «Ясень-М» — головная лодка «Казань»... Рабочая глубина — 500 метров, вооружена ракетами разного качества, в том числе «Цирконами»», — рассказывал о судне капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Бывшее и действующее командование Военно-морского флота США выразило восхищение и опасения по поводу «Казани», назвав ее самым грозным своим врагом.

Ранее российская подлодка «Ясень» напугала американцев.