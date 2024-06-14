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Капитан рассказал о вооружении атомной подлодки «Казань»

Дандыкин: российская подлодка «Казань» вооружена гиперзвуковыми «Цирконами»

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СЕВМАШ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская атомная подводная лодка «Казань», зашедшая в порт Гаваны, вооружена гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Его слова приводит NEWS.ru.

«Это атомный многоцелевой подводный крейсер с крылатыми ракетами типа «Ясень-М» — головная лодка «Казань»... Рабочая глубина — 500 метров, вооружена ракетами разного качества, в том числе «Цирконами»», — рассказал он.

Капитан добавил, что фрегат «Адмирал Горшков», который зашел в порт Гаваны, тоже несет ракеты «Циркон».

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее сообщалось, что проход российских военных кораблей «заворожил» американцев.

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