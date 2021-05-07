АПК «Казань» вошла в состав российского флота

Многоцелевой атомный подводный крейсер проекта 885М «Ясень-М», которому при закладке дали имя «Казань», официально вошла в состав Северного флот ВМФ России, сообщает ОФАН.

Церемонией передачи подлодки в действующий флот руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК «Казань» капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке», — указано в сообщении.

АПК «Казань» был заложен в Северодвинске в 2009 году, на нем установлены обновленное оборудование и усиленное ракетное вооружение. Изначально передача подлодки флоту была намечена на 2019 год, но из-за необходимости перевооружить корабль сроки были перенесены.

По непроверенным данным, вместо ракет «Калибр» на «Казань» были установлены новейшие гиперзвуковые ракеты 3M22 «Циркон».

Ранее стало известно, что «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России еще 3-4 года.