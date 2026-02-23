Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Командир батальона ГУР ВСУ рассказал об отлове мужчин на Украине

Батальон ГУР ВСУ заявил об отлове мужчин на прифронтовых территориях
Julia Demaree Nikhinson/AP

Командир батальона главного управления разведки Украины «Братство» Алексей Середюк заявил о силовой мобилизации мужчин на прифронтовых территориях. Об этом сообщает ТАСС.

Середюк назвал «врагами Украины» граждан, которые критикуют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, все понимают, что в критический момент дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами Вооруженных сил Украины, «как это не раз было в истории».

«Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома. <...> с вдохновением жду, когда мы перестанем на эти мнения обращать внимание», — сказал Середюк.

Его заявление на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместил ТЦК Киевской области, однако через несколько часов после того, как эта новость широко разошлась в СМИ, пост был удален.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!