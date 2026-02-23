Командир батальона ГУР ВСУ рассказал об отлове мужчин на Украине

Командир батальона главного управления разведки Украины «Братство» Алексей Середюк заявил о силовой мобилизации мужчин на прифронтовых территориях. Об этом сообщает ТАСС.

Середюк назвал «врагами Украины» граждан, которые критикуют территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, все понимают, что в критический момент дело мобилизации будет проводиться боевыми батальонами Вооруженных сил Украины, «как это не раз было в истории».

«Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома. <...> с вдохновением жду, когда мы перестанем на эти мнения обращать внимание», — сказал Середюк.

Его заявление на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместил ТЦК Киевской области, однако через несколько часов после того, как эта новость широко разошлась в СМИ, пост был удален.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Власти страны предпринимают жесткие меры для предотвращения уклонения от военной службы: в социальных сетях регулярно появляются видеосвидетельства жестких действий сотрудников ТЦК.

Ранее в Одесской области родственники мобилизованных провели акцию протеста.