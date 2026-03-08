ВСУ атаковали Белгородскую область, ранив трех мирных жителей

Гладков: три жителя Белгородской области пострадали в результате атак БПЛА

Три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по территории частного домовладения в селе Графовка. Здесь пострадала женщина, которую в больницу доставили бойцы самообороны.

«У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела», — подчеркнул губернатор.

Также, по его словам, повреждения получило само домовладение. В доме оказались разбиты окна, входная группа и забор были посечены.

Еще одной целью стал движущийся автомобиль в городе Грайворон. БПЛА атаковал транспортное средство, ранив двоих мужчин — они получили осколочные ранения грудной клетки.

«Пострадавшие были доставлены в Грайворонскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), где им оказана необходимая помощь. После чего они будут направлены в городскую больницу №2 в Белгороде», — рассказал Гладков.

Кроме того, атаку зафиксировали в Белгороде. Сооружение на территории одного из местных коммерческих объектов оказалось повреждено в результате детонации беспилотника ВСУ.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА на жилой дом пострадали не менее 10 человек.