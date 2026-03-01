Федоров: в ВСУ из-за проблем с мобилизацией будут привлекать иностранцев

На службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируется привлекать иностранцев для решения проблем с мобилизацией и массовым дезертирством. Об этом сообщил глава минобороны Украины Михаил Федоров на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус, пишет «Страна.ua».

По словам Федорова, план по привлечению в ряды украинской армии иностранцев уже якобы прошел тесты во время обсуждений с командирами и военными экспертами.

«В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения», — сказал министр.

До этого первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил о проблемах с мобилизацией в стране. Он признал, что украинским войскам не хватает пополнения, при этом пообещал, что на Украине будут избегать «бусификации». Насильственную мобилизацию Гаврилюк назвал «позорным явлением».

Замминистра добавил, что ротация призванных еще в 2022 году военнослужащих может произойти «только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены воюющих подразделений».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский ведет себя двулично в вопросе мобилизации.