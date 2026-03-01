Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В МО Украины нашли способ решить проблему мобилизации и массового дезертирства

Федоров: в ВСУ из-за проблем с мобилизацией будут привлекать иностранцев
Ukrainian Armed Forces/Reuters

На службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируется привлекать иностранцев для решения проблем с мобилизацией и массовым дезертирством. Об этом сообщил глава минобороны Украины Михаил Федоров на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус, пишет «Страна.ua».

По словам Федорова, план по привлечению в ряды украинской армии иностранцев уже якобы прошел тесты во время обсуждений с командирами и военными экспертами.

«В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения», — сказал министр.

До этого первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил о проблемах с мобилизацией в стране. Он признал, что украинским войскам не хватает пополнения, при этом пообещал, что на Украине будут избегать «бусификации». Насильственную мобилизацию Гаврилюк назвал «позорным явлением».

Замминистра добавил, что ротация призванных еще в 2022 году военнослужащих может произойти «только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены воюющих подразделений».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский ведет себя двулично в вопросе мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!