Армия

Российские ПВО сбили две британские ракеты

МО: ПВО РФ сбили две ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 350 БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

В оборонном ведомстве добавили, что силы ПВО также обнаружили и уничтожили шесть реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме того, российские войска ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 150-ти районах.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 11 марта сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Отмечается, что военные уничтожили дроны самолетного типа над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, над Краснодарским краем, над Курской и Ростовской областями, над Республикой Крым, над Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее герой России рассказал, как изменилась работа с БПЛА за четыре года спецоперации.

 
