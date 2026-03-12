Размер шрифта
Восемь регионов и два моря: Минобороны сообщило о 80 сбитых беспилотниках за ночь

Минобороны: ПВО ночью перехватила 80 беспилотников над регионами и морями России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 30. Еще 14 беспилотников уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью.

Также восемь аппаратов нейтрализовали над Черным морем. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями.

Еще три беспилотника уничтожили над Курской областью. По два дрона ликвидировали над Калужской областью и Азовским морем, еще один — над Воронежской областью.

Этим утром в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар на территории нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По данным оперштаба, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составляет 150 кв. м. К тушению привлечены 83 человека и 26 единиц техники.

Ранее российские инженеры создали систему, определяющую по звуку невидимые для радаров дроны.

 
