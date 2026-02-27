Размер шрифта
ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода

Гладков: более 60 тысяч жителей Белгорода остались без света после атаки ВСУ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По итогам очередного <...> обстрела <...> на сегодняшний день почти 60 тыс. человек без электричества», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что школы и детские сады в Белгороде продолжают работать. Их перевели на резервную генерацию.

Как рассказал Гладков, утром он примет участие в заседании оперативного штаба. В ходе встречи губернатор заслушает доклады о ходе ремонтных работ и сроках восстановления электроснабжения.

В ночь на 27 февраля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли административный центр региона. В результате несколько объектов энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, а в Белгороде были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.

 
