ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода

Десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По итогам очередного <...> обстрела <...> на сегодняшний день почти 60 тыс. человек без электричества», — написал глава региона.
Он подчеркнул, что школы и детские сады в Белгороде продолжают работать. Их перевели на резервную генерацию.
Как рассказал Гладков, утром он примет участие в заседании оперативного штаба. В ходе встречи губернатор заслушает доклады о ходе ремонтных работ и сроках восстановления электроснабжения.
В ночь на 27 февраля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ обстреляли административный центр региона. В результате несколько объектов энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, а в Белгороде были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.