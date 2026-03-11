Силовики раскрыли, откуда мог вылететь ударивший по Брянску самолет ВСУ

ТАСС: самолет ВСУ для ударов по Брянску мог вылететь из Одесской области

Самолет Воздушных сил Украины (ВСУ), задействованный для удара по Брянску, мог вылететь из Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«К нам поступает информация, что самолет для ударов по Брянску мог подняться из Одесской области», — сказали силовики.

10 марта Брянск атаковали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow класса «воздух — земля» Вооруженных сил Украины. Одна из ракет ударила по заводу, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты в городе. В СК РФ сообщили, что теракт в Брянске был совершен при участии военных главного управления разведки минобороны Украины.

По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения различной степени тяжести. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее в посольстве РФ указали на британский след в ракетном обстреле Брянска.