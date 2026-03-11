Размер шрифта
В МИД России прокомментировали террористическую атаку ВСУ на Брянск

Мирошник: террористическая атака ВСУ на Брянск направлена на срыв переговоров
Максим Блинов/РИА «Новости»

Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), такие как атака на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в интервью «Вестям».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский существует как политик лишь в военном формате, поэтому вся его риторика про стремление к миру направлена только на одного человека — американского лидера Дональда Трампа.

«Все остальное, то, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами, — это все направлено на срыв переговоров, на срыв переговорного процесса и на стремление продолжать кровопролитие», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что мирное урегулирование грозит Зеленскому концом политической карьеры, а также дальнейшей ответственностью за сотни преступлений, таких как удар по Брянску.

Атака на Брянск была совершена во вторник, 10 марта. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Брянск.

 
