Иран атаковал два корабля, пытавшихся пересечь Ормузский пролив

Иран нанес удары по суднам EXPRESS ROME под флагом Либерии и MAYUREE NAREE под флагом Таиланда, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

В публикации отмечается, что Корабль EXPRESS ROME был поражен иранскими снарядами и остановлен на месте после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР.

Аналогичная ситуация произошла с контейнеровозом MAYUREE NAREE.

Накануне корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.

Позднее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого.

