Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран атаковал два корабля, пытавшихся пересечь Ормузский пролив

КСИР: Иран нанес удар по двум суднам в Ормузском проливе
Reuters

Иран нанес удары по суднам EXPRESS ROME под флагом Либерии и MAYUREE NAREE под флагом Таиланда, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщается в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

В публикации отмечается, что Корабль EXPRESS ROME был поражен иранскими снарядами и остановлен на месте после того, как проигнорировал предупреждения ВМС КСИР.

Аналогичная ситуация произошла с контейнеровозом MAYUREE NAREE.

Накануне корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.

Позднее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что Иран минировал Ормузский пролив или полностью перекрывал движение судов там, но у него определенно есть все возможности для этого.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!