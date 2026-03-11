Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран атаковали военную базу США в Бахрейне

КСИР ударил беспилотниками и ракетами по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне
HOCH ZWEI/Global Look Press

Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) ходе серии ударов в ночь на 11 марта поразили штаб 5-го флота военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Ключевые инфраструктурные объекты американской базы в порту Мина-Салман, являющейся центром пятого флота американских террористов, включая очень важную систему «Лидз» (LIDS; система противодействия БПЛА — прим. ред.), были поражены иранскими ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении.

Двумя часами ранее агентство Reuters сообщало, что четыре громких взрыва произошли в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены.

10 марта иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Всеэти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!