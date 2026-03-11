Иран атаковали военную базу США в Бахрейне

КСИР ударил беспилотниками и ракетами по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне

Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) ходе серии ударов в ночь на 11 марта поразили штаб 5-го флота военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Ключевые инфраструктурные объекты американской базы в порту Мина-Салман, являющейся центром пятого флота американских террористов, включая очень важную систему «Лидз» (LIDS; система противодействия БПЛА — прим. ред.), были поражены иранскими ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении.

Двумя часами ранее агентство Reuters сообщало, что четыре громких взрыва произошли в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены.

10 марта иранские военные нанесли удары по двум военным объектам Соединенных Штатов в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Всеэти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.